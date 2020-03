Zarząd głogowskiego szpitala: W naszej placówce nie brakuje maseczek i rękawiczek dla pracowników

Zarząd Głogowskiego Szpitala Powiatowego przedstawił stanowisko na temat dostępności do środków ochrony osobistej w SOR i w oddziałach szpitalnych. Jest to odpowiedź na materiał, który ukazał się dziś na naszej stronie internetowej.

Zarząd Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. stanowczo dementuje i zaprzecza, jakoby w szpitalu brakowało maseczek ochronnych, a personel był zmuszany do oszczędzania rękawiczek jednorazowego użytku.

Codziennie stany środków ochrony osobistej personelu są sprawdzane w całym szpitalu i na bieżąco uzupełniane –bądź z zapasów, które przezornie zostały zrobione - bądź z bieżących dostaw od firm, z którymi mamy podpisane umowy na dostawy. W żadnym z oddziałów nie brakuje ani maseczek ochronnych ani rękawiczek jednorazowego użytku. Dysponujemy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym stałym zestawem specjalnych masek z filtrem FFP-3, kombinezonów ochronnych oraz rękawic, które zgodnie ze wskazaniami epidemiologicznymi powinny być stosowane podczas epidemii.

Nasz szpital nie jest ośrodkiem wytypowanym do leczenia chorych zakażonych koronawirusem i jako taki, posiada adekwatne do wyznaczonych zadań środki ochrony indywidualnej personelu.

W sytuacji, kiedy pojawi się u pacjenta podejrzenie zachorowania na COVID-19, zadaniem personelu jest uzgodnienie przyjęcia i transport chorego do wytypowanego szpitala zakaźnego. Z zachowaniem obowiązujących procedur, do których należy m.in. dekontaminacja środowiska, w którym chory przebywał. Na czas tych koniecznych działań przyjmowanie pacjentów w SOR zostaje zawieszone na kilka godzin.

Wszystkie obowiązujące w szpitalu procedury zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz posiadane środki ochrony osobistej są zgodne z obowiązującymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, a postępowanie w indywidualnych przypadkach uzgadniane z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Jeżeli ktokolwiek z personelu ma obawy związane z zakażeniem koronawirusem, do czasu pojawienia się wyników badań podejrzanego o zakażenie pacjenta, może skorzystać z pobytu w internacie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie, ul. Sportowa 1. Miejsce to zostało wyznaczone przez Starostę Głogowskiego dla wszystkich służb narażonych na zakażenie.

Nadmienić również należy, że personel SOR został przeszkolony z prawidłowego postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie koronawirusem i zastosowania sprzętu ochrony osobistej adekwatnego do zagrożenia epidemiologicznego.

Z poważaniem

Rzecznik Prasowy

Ewa Todorov