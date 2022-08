Zapraszają na wielkie otwarcie stawów w Głogówku. Piknik w przyszłym tygodniu

Od kilku miesięcy trwały prace na stawach w Głogówku w gminie Kotla, które przeszły gruntowną metamorfozę. Ta niedawno się zakończyła, a same stawy zyskały wokół tereny zielone, infrastrukturę taką jak ławki, pomost i przebieralnie. Oczyszczone stawy to świetne miejsce na zabawę nad wodą i w wodzie - gdy tylko pozwala na to pogoda.

We wtorek, 30 sierpnia, planowane jest oficjalne otwarcie stawów w Głogówku. Z tej okazji w miejscowości odbędzie się festyn. Będą dmuchańce, wspólne ognisko z kiełbaskami i wiele zabaw. Według prognoz od tego dnia ma wrócić ładna pogoda.

Rozpoczęcie pikniku nad stawami zaplanowano na godz. 17. Potrwa do godz. 20.

Na realizację tego zadania gmina pozyskała środki unijne ze Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Siedlisku. W sumie inwestycja ta pochłonie pół miliona złotych.