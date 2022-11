Zapomniane mauzoleum pod Głogowem. Niesamowite miejsce na mokradłach. ZDJĘCIA

Biechów to nieistniejąca już wieś, której tereny przyłączono do Głogowa kilkadziesiąt lat temu - razem z terenami huty. Po samej wsi nie zostało już wiele. Większość kojarzy zapewne cmentarz, na którym pochowani są dawni mieszkańcy wsi. Nieco bliżej Głogowa znajdziemy jednak inne miejsce związane z przeszłością - które nie jest już tak dobrze znane. To otoczone zagajnikiem tajemnicze mauzoleum. Jaka jest jego historia?

Należy do rodziny Hoffmeister, dawnych właścicieli okolicznego majątku. W rodzinnym grobowcu spoczywają August Hoffmeister oraz jego małżonka - Gertrude Hoffemister (Reimer). Historia tej rodziny w Głogowie sięga lat 70. XIX wieku, kiedy to August Hoffmeister osiadł w przedwojennym Glogau. Był on właścicielem cenionej fabryki pieców, a zmarł w 1 grudnia 1926 roku.