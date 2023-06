Zaplanowana obwodnica Sławy ma kosztować ponad 47 mln zł. Kiedy ruszy jej budowa?

Obwodnica ominie Sławę od północy

Jej planowana długość wynosi 5,13 km. Przy drodze ma być też ścieżka rowerowa. Odcinek ma być kontynuacją zrealizowanego w latach 2005-2007 pierwszego etapu obwodnicy położonej po stronie południowo-zachodniej miasta. Zostanie poprowadzona od wschodniego wlotu do Sławy, dalej po stronie północnej miejscowości, aż do włączenia w istniejący odcinek drogi wojewódzkiej nr 278 za miejscowością Lubogoszcz.

Budowa obwodnicy Sławy to zadanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Dyrektor jednostki Paweł Tonder informuje, że zadanie to ujęte jest w planie inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 2021-2027. W maju tego roku zostało ono zatwierdzone przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Przyjęto też wartość szacunkową inwestycji na kwotę 47,7 mln zł.