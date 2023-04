Zapadła się droga na osiedlu Kopernik w Głogowie. Głęboka dziura pod jezdnią. FOTO, FILM

Do zdarzenia doszło na drodze zjazdowej na prywatny parking przy ul. Galileusza, tuż obok Centrum Kopernik. W mgnieniu oka w drodze pojawiła się głęboka dziura, ziemia i piach pod asfaltem były całkowicie wymyte.

– Szłam do sklepu, dosłownie chwilkę po tym, jak to się stało. Mieszkam tu 42 lata i codziennie wielu ludzi z wieżowców chodzi tą drogą do sklepu. Jeździ tu też dużo aut, całe szczęście, że akurat nikogo tam nie było – mówi nam spotkana na miejscu głogowianka.