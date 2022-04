Zamiast dwóch chodników na Daszyńskiego będzie jednak więcej parkingów

Sporo emocji wzbudził opisany na naszym portalu przypadek z ulicy Daszyńskiego w Głogowie, gdzie w ramach remontu odnowiono stary chodnik. Mieszkańcy zwrócili uwagę na to, że z tego chodnika nikt nie korzysta, a od lat służył on za parking. Tym bardziej, że trzy metry od niego, równolegle biegnie drugi chodnik, z którego korzystają przechodnie.

– Remont ulicy Daszyńskiego miał zapewnić m. in. nowe miejsca parkingowe tymczasem, wyremontowano chodnik, którym nikt nie chodzi, bo trzy metry dalej jest drugi chodnik którym uczęszczają wspólnie rowerzyści i piesi i to właśnie on jest naturalnym przedłużeniem chodnika biegnącego wzdłuż ulicy Obrońców Pokoju w kierunku ronda. Nie powstało żadne dodatkowe miejsce parkingowe, których mogło powstać kilka więcej gdyby umożliwić tam parkowanie prostopadłe a nie równoległe do drogi – mówi pan Jan, jeden z mieszkańców okolicy.