Zadała mężowi śmiertelny cios nożem. Mieszkanka Obiszowa stanie przed sądem

Zadała mężowi cios nożem i zadzwoniła na policję

Do dramatu doszło 16 października 2012 roku, w Obiszowie (gmina Grębocice). Policja została wezwana do jednego z domów na skraju miejscowości, gdzie z żoną mieszkał 64-letni mężczyzna.

W czasie zabójstwa małżonkowie byli sami. Elżbieta Cz. poszła do pokoju męża i tam go ugodziła nożem.

Badanie na obecność alkoholu wykazało, że Elżbieta Cz. była pod wpływem alkoholu. Miała prawie dwa promile.

Śledczy ustalili, że oskarżona już wcześniej była agresywna wobec męża. Używała przemocy wobec męża, ale też wobec innych domowników. Z kolei Stanisław Cz. był wyjątkowo łagodnym i spokojnym człowiekiem.