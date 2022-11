Zabytkowy pałac w Parchowie koło Polkowic wciąż na sprzedaż. Właściciel wycenił go na pół miliona. Zobaczcie go na zdjęciach i filmie

Na Dolnym Śląsku sporo jest ofert dotyczących sprzedaży zabytkowych pałaców. Jeden z nich można kupić w Parchowie koło Polkowic. Zabytkowy barokowy pałac, a właściwie to, co po nim pozostało, stoi w centralnej części wsi, na skraju dużego parku. Wyceniono go na blisko pół miliona złotych. Od kilku lat czeka na kupca.