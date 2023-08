Zabytkowe auta znów zjadą do Głogowa. Trzecia wystawa zabytkowych pojazdów

Trzecia edycja imprezy, która co roku przyciągała wielu miłośników motoryzacji do Głogowa zaplanowana jest na początek września. W niedzielę, 3 września do miasta przyjedzie ponad setka różnorodnych pojazdów. Impreza rozpocznie się na rynku w samo południe i potrwa do 17. Wszystkie auta i motocykle wystawiane na rynku będą pochodzić sprzed 1989 roku.

nad sto pojazdów zabytkowych opanuje głogowski rynek już w niedzielę 3 września! Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” po raz trzeci organizuje Głogowską Wystawę Pojazdów Zabytkowych. Od godziny 12:00 do 17:00 miłośnicy aut i motocykli wyprodukowanych do 1989 roku będą mogli podziwiać retro pojazdy. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Organizatorzy przewidują w programie: