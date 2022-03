Zabójstwo koło kolegiaty w Głogowie. Śmiertelne ciosy zadał 31-letni Mariusz S. Został aresztowany

Prokuratura Rejonowa w Głogowie postawiła zarzut zabójstwa 31-letniemu Mariuszowi S. Jak ustalono, jest on odpowiedzialny za śmierć młodego mężczyzny, którego ciało znaleziono w piątek rano (4.03) koło kolegiaty.

- Mariuszowi S. postawiono zarzut zabójstwa drugiego mężczyzny poprzez zadanie ran kłutych w okolicę klatki piersiowej ostrym narzędziem – informuje prokurator rejonowy Katarzyna Kasperczak. - Zarzuty postawiono w sobotę i tego samego dnia został aresztowany na trzy miesiące.

Ofiara to 23-letni mieszkaniec Głogowa. Jego tożsamość została ustalona po działaniach prowadzonych w piątek i sobotę.

- Pomógł nam też zapis zabezpieczony zapis monitoringu – dodaje prokurator Kasperczak.

Jak ustalono, zarówno sprawca jak i ofiara znali się. Mariusz S. przyznał się do zadania ciosów, ale przyczyny tego tragicznego zdarzenia nie są jeszcze do końca jasne.

W poniedziałek, 7 marca, została zaplanowana sekcja zwłok.

Sprawcy grozi od 8 do 25 lat pozbawienia wolności.