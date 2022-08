Za nami Memoriał im. Ryszarda Matuszaka w Głogowie. SPR drugi, wygrał Górnik Zabrze

A jeszcze początek finałowego meczu zapowiadał wyrównaną walkę. To jednak szybko się zmieniło, bo goście zaczęli mocno wychodzić na prowadzenie i ostatecznie na przerwę schodzili z przewagą 18:8. Po zmianie połów nie było wcale lepiej, a w jednym momencie Górnik prowadził nawet 16. bramkami przewagi. Gospodarze ostatecznie nadrobili nieco strat, ale i tak nie zdołali nawet zagrozić hegemonii Górnika.

– Zimny prysznic w meczu z Górnikiem i musimy z niego wyciągnąć wnioski. Przede wszystkim, nie przegraliśmy tego meczu obroną, a atakiem. Tylko w pierwszej połowie z 18 bramek rzucili nam chyba z 10 albo 11 kontr. Tak być nie może. W drugiej części też traciliśmy bramki z kontry. To dobry materiał do analizy, mamy trochę czasu do rozpoczęcia ligi. Dużo pracy przed nami i widzimy nad czym musimy pracować – mówił po meczu trener głogowian Vitalij Nat.