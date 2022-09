Za nami 38. Głogowskie Spotkania Jazzowe. Dwa wieczory pełne muzyki. ZDJĘCIA

W ramach 38. Głogowskich Spotkań Jazzowych do naszego miasta przyjechały gwiazdy muzyki. Miłośnicy tego klimatu mogli posłuchać zarówno utworów światowych sław, jak i rodzimych, uznanych muzyków jazzowych.

Najpierw na scenie MOK wystąpili Dragonflies Project, a później Mike'a i Leni Stern z ekipą Łukasz Pawlik Band. Później dla publiczności sceny plenerowej wystąpił zespół Enerjazzer. Następnego dnia na miłośników jazzu czekało więcej zabawy - koncert ZK Collaboration a potem występ Gary Moore Tribute Band z Jackiem Moore'm i Darylem Strodesem. Po nich zaś na mniejszej scenie wystąpił VW Project.

Choć to koniec koncertów, to jeszcze nie koniec atrakcji związanych z 38. GSJ. Od 9 do 30 września w MOK-u oglądać można wystawy zdjęć Jana Bebela oraz Twarze Polskiego Jazzu - okładki miesięcznika Jazz Press. Dodatkowo w środę, 14 września o godz. 19 w CK MOK - Filmożarcie na Jazzowo - film Jazz Outsider w reżyserii J. Majewskiego. Bilety w cenie 15 złotych.