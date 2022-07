Z pamiętnika 16-letniej Luise z Dalkowa, która ponad 200 lat temu wraz z rodziną żyła w pałacu (odcinki 31 - 37)

Dalków, (BEZ DATY KONTYNUACJA I ZAKOŃCZENIE) Często siedzimy razem – Szwagier Pan Linstow i ja i muzykujemy. Mam na myśli, że on gra na flecie jeszcze lepiej i bardziej po mistrzowsku niż wcześniej, dlatego staram się grać na szpinecie tak bezbłędnie, jak tylko to możliwe. Gramy bardzo dużo Hydn’a, a kiedy od czasu do czasu podnoszę wzrok znad nut i pozwalam oczom wędrować ku Pani Matce, wtedy za każdym razem czuję, że muszę płakać z żalu z powodu jej ślepoty. Wtedy może się zdarzyć, że nie uderzę we właściwe klawisze. Ale szwagier próbuje z taktowną elegancją słuchać dalej mojej wadliwej gry. Ernestine zwykle siedzi obok Pani Matki i trzyma jedną z jej rąk w dłoniach. Olejny portret Pana Ojca wisi na ścianie w szerokiej barokowej ramie. Ach, Pani Matka nie podniesie już wzroku na portret by widzieć rysy naszego Pana Ojca i odbyć z nim cichą rozmowę – jak to często robiła". Statyści na zdjęciu: Barbara Mazurkiewicz (Ernestine von Linstow), Amelia Maksymów (Luise von Liebermann), Ilona Maksymów (Caroline von Liebermann)

zdjęcia; Marcin Kopij