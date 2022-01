Z Głogowa pojechali kraść do Wschowy. Wpadli w ręce policji

W sumie trójka młodych ludzi z Głogowa usłyszała kilkanaście zarzutów przestępstw przeciwko mieniu. Policjanci zatrzymali 22-latka i 21-latkę oraz 16-letniego nieletniego.

– Dyżurny wschowskiej policji otrzymał informację od jednego z właścicieli ogródków działkowych mieszczących się na terenie Wschowy o próbie włamania do jego altany. Nie zwlekając ani minuty dłużej postanowił w to miejsce skierować patrol policji. Już po chwili w ręce wschowskich prewencjuszy wpadła 21- latka i 16-latek, którzy oczekiwali na powrót do auta ich starszego kompana – mówi Maja Piwowarska z KPP Wschowa.