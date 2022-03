Z Głogowa do Kamieńca Podolskiego wyjechał dziś, 9 marca, tir pełen darów. To już trzeci taki transport od mieszkańców miasta i powiatu

W środę, 9 marca, z Głogowa na Ukrainę, a konkretnie do Kamieńca Podolskiego wyjechał ciężarowy samochód z pomocą humanitarną, 27 palet z żywnością, odzieżą, środkami medycznymi, a także radiotelefonami to dar mieszkańców.

Prezydent miasta Rafael Rokaszewicz przekazał, że wojewoda dolnośląski pochwalił Głogów za świetną organizację magazynu regionalnego.

- To już trzeci tir wypełniony po brzegi, który jedzie w stronę ukraińską. Ten dzisiejszy jedzie do kamieńca Podolskiego, do naszego miasta partnerskiego. Dziękuję wszystkim za przekazane dary, to piękna praca, widoczna w Ukrainie, ponieważ piszą do nas prywatne osoby i dziękują za to.