Wznowiono prace przy naprawie nabrzeża mariny w Głogowie. Jak długo potrwają?

– Jeśli nie zabraknie dostaw materiału, co w obecnych czasach jest dużym problemem w całym kraju, to prace powinny zakończyć się w tym miesiącu – mówi Piotr Poznański, zastępca prezydenta Głogowa.

Ile kosztuje naprawa?

Między miastem, projektantem a wykonawcą nabrzeża doszło do porozumienia w sprawie naprawy. Projektant wykonał bezpłatnie nowy projekt. Naprawa to koszt ponad 380 tysięcy złotych. Dodatkowa podbudowa, która odpowiednio wzmocni konstrukcję to kosz to około 100 tysięcy. I tylko tyle wyłoży miasto - za materiały. Pozostałe prace sfinansuje wykonawca nabrzeża mariny.