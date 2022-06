Wysyp pijanych kierowców na drogach w powiecie wschowskim. Rekordzista miał blisko 4 promile!

Prawdziwy wysyp pijanych kierowców na drogach odnotowali policjanci z powiatu wschowskiego. Nie brakowało też piratów drogowych ukaranych za szybka jazdę.

Blisko 4 promile alkoholu w organizmie to wynik 35 - letniego mieszkańca gminy Wschowa, który podróżował motorowerem drogami pobliskiej miejscowości. Tor jazdy lekkomyślnego kierowcy jednośladu wzbudził zainteresowanie patrolu ruchu drogowego. Policjanci zakazali 35 -latkowi dalszej jazdy i zatrzymali uprawnienia do kierowania. W najbliższym czasie usłyszy zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu drogowym w stanie nietrzeźwości.

Ten sam patrol ruchu drogowego tego samego popołudnia (12 czerwca) zatrzymał do kontroli kolejnego motocyklistę. Tym razem 36-latek nie posiadał uprawnień kategorii A.

Prawo jazdy stracił również kierowca osobowego audi, który w miejscowości Lgiń na ograniczeniu do 50 km/h pędził ponad 100 km/h.

Tego samego weekendu dzielnicowi z Komisariatu Policji w Sławie udali się na kolizję drogową pomiędzy Krzepielowem, a Starym Strączem. Policjanci na miejscu zastali zgłaszającego oraz kierowcę osobowej dacii, który zatrzymała auto w rowie. 33-letni mieszkaniec Głogowa wydmuchał blisko 2 promile.