Wysoka kara dla mieszkańca gminy Grębocice. Wybrał się na przejażdżkę po narkotykach

Wcześniej polkowicka policja informowała o mężczyźnie, który złamał kwarantannę i został ukarany karą 5 tys. zł. Teraz kolejne kary w tej wysokości trafią do dwóch mężczyzn, którzy złamali regulacje o przemieszczaniu się w czasie epidemii. Jeden z nich to mieszkaniec gminy Grębocice, drugi pochodzi z gminy Polkowice.

– Ukarani zostali 24-letni mieszkaniec gminy Polkowice oraz 30-letni mieszkaniec gminy Grębocice. Obaj mieszkańcy powiatu polkowickiego odpowiedzą ponadto za kierowanie pojazdami w stanie pod wpływem narkotyków – mówi Przemysław Rybikowski z KPP Polkowice.

Przypomnijmy, za łamanie przepisów w czasie epidemii policjanci mogą nałożyć na nas mandat karny w wysokości do 500 złotych, funkcjonariusze sporządzają również wnioski do sądu o ukaranie. Natomiast Sanepid otrzymał nowe uprawnienia, które dają mu możliwość nałożenia na nas kary administracyjnej nawet do 30 tysięcy złotych.

Co więcej za jazdę pod wpływem narkotyków grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.