Wyremontowany pałac w Suchej Górnej koło Polkowic przekazany Centrum Kultury. Obiekt ma 7 sal i... 17 łazienek!

W poniedziałek, 12 czerwca w Suchej Górnej koło Polkowic burmistrz Łukasz Puźniecki przekazał Bogusławowi Godlewskiemu, dyrektorowi Centrum Kultury, klucze do wyremontowanego pałacu. Tym samym to urokliwe miejsce otoczone dużym parkiem ze starodrzewiem ma się stać miejscem łączącym historię i działania kulturalne na rzecz mieszkańców całego regionu.

- Dziedzictwo historyczne, kulturowe jest dla nas bardzo ważne. Pokazujemy to między innymi tym, że pałac w Suchej Górnej odzyskał dawny blask i będzie cieszył nie tylko mieszkańców wsi, ale całej gminy i Zagłębia Miedziowego, bo takie jest przeznaczenie tego obiektu – powiedział Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. - Centrum Kultury w Polkowicach będzie nie tylko doposażać pałac, ale przede wszystkim wypełniać go historią i tym wszystkim, co jest tu planowane – zaznaczył burmistrz.