Wyprawka szkolna 2022. Ile zapłacimy? Sprawdzamy ceny w Głogowie

Jednym z podstawowych zakupów do szkoły są zeszyty. Uczniowie wyższych klas oraz szkół średnich potrzebują średnio 15 zeszytów, żeby móc notować na każdym z przedmiotów. Ceny 60-kartkowych notesów A5 bez sztywnej okładki wahają się średnio w głogowskich sklepach od 1.49 zł do 2.49 zł za sztukę. Są też droższe nawet do 4 złotych. Jednakże licząc po najpopularniejszych cenach za zeszyty zapłacimy średnio od 22.35 do 37.45 zł. Warto jednak podkreślić, że wszystko to - to ceny promocyjne. Generalnie ze względu na koszt cen papieru, w tym roku zeszyty też drożeją.

W szkole potrzebny jest też piórnik. Tutaj w głogowskich sklepach ceny oscylowały wokół 17.99-19.99 za tzw. kosmetyczkę. Można też dostać piórnik z podstawowym wyposażeniem za 24.99 zł.

Sporo przyrządów potrzeba do matematyki. Zestaw linijka, ekierka, kątomierz to wydatek rzędu 11.99 zł. Większa, sama linijka to około 2-3 złote. Do tego potrzebny jest też cyrkiel, za który w głogowskich marketach trzeba zapłacić od 7.99 do 16.99 zł. Najpopularniejsze cyrkle to koszt około 12 zł.