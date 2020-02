Wypadek między Obiszowem a Jerzmanową. Auto uderzyło w drzewo [ZDJĘCIA]

Z niewyjaśnionych przyczyn 48-letni kierowca forda stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. Auto uderzyło w drzewo.

– Gdy przybyliśmy na miejsce mężczyzna był przytomny, ale nie do końca wiedział co się z nim dzieje. Wydostaliśmy go z auta i przekazaliśmy pogotowiu ratunkowemu – mówi Mieczysław Żentel z OSP Grębocice.