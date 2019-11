Wymusił pierwszeństwo i wjechał w pieszych na chodniku

Do niebezpiecznego wypadku doszło 26 listopada. Kierujący fordem 67 – latek w trakcie manewru skrętu w prawo nie udzielił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z autobusem komunikacji miejskiej. W wyniku uderzenia ford wjechał na chodnik i doszło do potracenia idącej nim pieszej, która doznała złamania ręki. Kierowca był trzeźwy. Policja prowadzi dochodzenie i wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Za spowodowanie wypadku drogowego grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli skutkiem wypadku jest ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kara wzrasta do lat 8.

– Apelujemy do kierujących o wzmożoną uwagę w trakcie jazdy i prawidłowe poruszanie się w miejscach szczególnie niebezpiecznych - mówi Bogdan Kaleta, oficer prasowy głogowskiej policji. – Szczególnie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Nasze zamiary muszą być jednoznaczne i czytelne dla każdego uczestnika ruchu drogowego.