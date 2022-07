Wyjątkowy, pływający apartament na Jeziorze Sławskim! Zobaczcie, jak wygląda i co oferuje Houseboat Izabela. Zdjęcia

Ile kosztuje doba?

Pływający apartament na swoim pokładzie ugości do 6 osób. Turyści znajdą tam niemal wszystkie udogodnienia, łącznie z kominkiem. Jest też bezpłatne WiFi, telewizor, aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem oraz taras z leżakami. Domek ma nawet sprzęt do grillowania.

Wynajęcie na dobę to wysokim sezonie koszt od 600 do 920 zł, w zależności od ilości osób (odpowiednio od 2 do 6 osób), nie krócej niż 7 nocy.

Houseboat Izabela należy do Leszka Stańkowskiego z Zielonej Góry.