Państwo Adela i Jan Małkowie z Krzepowa obchodzili piękny jubileusz. W Boże Narodzenie, a dokładnie 26 grudnia 2019 roku, świętowali 70-lecie pożycia małżeńskiego. I choć zdrowie już nie najlepsze, przy wsparciu znajomej rodziny, wciąż wiodą spokojne życie w niewielkim mieszkanku na obrzeżach Głogowa. - Minęło siedemdziesiąt lat… - mówi ze wzruszeniem pani Adela. - Nawet kazałam sobie zaśpiewać piosenkę „Przeżyłam z tobą tyle lat” - śmieje się jubilatka.

Pani Adela skończy kwietniu tego roku 91 lat, a jej mąż Jan - w maju będzie mieć 96.

Jubilatka mająca wciąż doskonałą pamięć, wspomina, że poznała męża w pracy. - Chodziło się do pola w majątku, by coś zarobić. Czasy były przecież bardzo trudne.

Wojenne losy tak pokierowały życiem młodego Jana, że w 1947 roku, wracając z pięcioletnich, przymusowych robót z Niemiec, zamiast na rodzinną Lubelszczyznę, trafił do Głogowa.

Z kolei pani Adela mówi o sobie, że jest Ślązaczką, urodzoną pod Wołowem, ale wychowała się w Krzydłowicach, gdzie mieszkała razem z rodziną. - Nas było pięcioro rodzeństwa. Mąż miał tylko jedną siostrę - mówi.



Kiedyś znali wszystkich w Krzepowie, dziś prawie nikogo

Adela i Jan, po ponad roku znajomości wzięli ślub. Jak to dawniej było, pierwszy był urzędowy, cywilny. Para wzięła go 22 grudnia 1949 roku w Grębocicach. Cztery dni później, też Grębocicach, młodzi złożyli sobie małżeńską przysięgę w kościele.

- Zaraz po ślubie zamieszkaliśmy w Krzepowie. I mieszkamy tu od 1950 roku. Najpierw w innym domu, a od 1957 roku w obecnym mieszkaniu - opowiada pani Adela. - Kiedyś znałam tu każdego, ale teraz już prawie nikogo. Nie ma już tamtych ludzi.

Jubilatka wspomina, że od początku jej mąż ciężko pracował, by utrzymać rodzinę.

- Najpierw, przez siedemnaście lat w tartaku w Nosocicach, a potem drugie tyle w Famabie. Od 1986 roku, czyli ponad 30 lat jest już na rencie. Ja zajmowałam się domem i też pracowałam, ale dorywczo - mówi przyznając, że to, niestety, nie wystarczyło jej na wypracowanie emerytury czy renty, dlatego teraz musi im wystarczyć na życie jedna skromna renta męża.



Państwo Małkowie wychowali troje dzieci: Elżbietę, Edwarda i Bernarda, który już nie żyje. Jubilaci mają też pięcioro wnucząt, i sześcioro prawnucząt. Najstarsza z nich, Kornelia, ma 7 lat.

Wspominając swoje długie małżeństwo pani Adela przyznaje, bywało bardzo różnie. Nie brakowało trosk i niedostatku. - Najciężej było nam po wojnie, gdy dzieci się rodziły, a mąż sam pracował. Żyliśmy skromnie, nawet biedne, ale zgodnie. Mąż był dla mnie dobry, nigdy nie potrafił się gniewać. Nawet jak się czasem pokłóciliśmy, to porozmawialiśmy i za chwilę już nie pamiętał. Wszystkie decyzje też razem podejmowaliśmy - przyznaje jubilatka.

Wracając pamięcią wstecz pani Adela twierdzi, że największą radością w ich życiu były narodziny wnuków. Dziś ogromnie się cieszą z ich odwiedzin, a przyjeżdżają dość często.

- Życzę wszystkim małżonkom, by przetrwali tak długo, jak my. Po swojemu, ale w zgodzie i przez wiele lat razem - dodaje.

Jubilatów odwiedził z kwiatami prezydent Głogowa Rafael Rokaszwicz, a „Tygodnik Głogowski” życzy państwu Małkom kolejnych, wspólnych lat.



(Materiał także w piątkowym wydaniu Tygodnika Głogowskiego - 10 stycznia)

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.