Wygrana siatkarzy. SPS Chrobry Głogów pokonał Olimpię Sulęcin

Pierwszy set spotkania w Sulęcinie należał do gospodarzy, którzy pokonali w nim przyjezdnych do 20. Walka była jednak bardzo zacięta i wyrównana. Podobnie było w kolejnych setach, z tą jednak różnicą, że to głogowianie byli w nich górą. Najpierw wygrali do 23, potem do 22 i wreszcie do 19. Tym samym cały mecz zwyciężył Chrobry wynikiem 3:1.

Szczególne uznanie za ten mecz należą się Krzysztofowi Rykale, który otrzymał tytuł MVP spotkania. Dla głogowskiej drużyny zdobył on w sumie 29 punktów.

Przed głogowianami teraz komplet spotkań domowych. Pod rząd rozegrają we własnej hali cztery spotkania. Będą to: