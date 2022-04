Wycieczka z Głogowa na Zamek Książ. Ruszyły zapisy na majową wyprawę

Głogowski Klub Batalionowy organizuje w maju wycieczkę do Zamku Książ. To kompleksu zamkowy na Pogórzu Wałbrzyskim, znany z bogatej historii oraz owiany wieloma tajemnicami. To również trzeci pod względem wielkości zamek w Polsce.

Wycieczka z Głogowa na Zamek Książ zaplanowana jest na sobotę, 14 maja. Koszt wyjazdu to 120 zł od osoby. Cena zawiera przejazd, bilet wstępu oraz opłatę za przewodnika.

Zapisy i więcej informacji w Klubie Batalionowym pod numerem telefonu 26 1678 110 lub 26 1678 111.

Zobaczcie kilka zdjęć z Zamku Książ: