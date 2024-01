Wybrane kursy linii nr 11 zostaną wydłużone do Bądzowa w gminie Jerzmanowa

Zarząd Komunikacji Miejskiej Głogowie poinformował, że od czwartku, 1 lutego wybrane kursy linii nr 11 wydłużone zostaną do miejscowości Bądzów.

Odjazdy z Bądzowa do Głogowa planowane są na godzinę 6:50 oraz 15:28. Natomiast odjazdy z Głogowa do Bądzowa będą realizowane o godzinie 6:12 oraz 14:50.

Rozkłady jazdy są już aktualizowane na poszczególnych przystankach autobusowych. Nowe powinny się pojawić najpóźniej 30 stycznia.