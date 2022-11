Wspomnienia mieszkańców gminy Gaworzyce spisane w książce. Jutro (9.11) premiera pierwszego tomu

Nowa, cenna dla mieszkańców gminy książka powstała na zlecenie Gminy Gaworzyce w ramach środków z Fundacji KGHM Polska Miedź. Udało się je pozyskać dzięki inicjatywie wójta Jacka Szwagrzyka.

Zebraniem wspomnień i spisaniem ich zajęła się Fundacja na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi, która przez 10 miesięcy (od września 2021 r. do czerwca 2022 r.) gromadziła materiały potrzebne do powstania książki. Osobą, która koordynowała cały proces i jednocześnie napisała książkę jest Anna Gomułka, prezes fundacji. Dla niej to już druga taka publikacja, gdyż jest autorką wydanej w 2018 roku wspomnieniowej publikacji „Korzenie Piórem Pisane Potomnym Opowiedziane”.

Wsparcia w procesie powstawania książki udzieliła również wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gaworzyce Bożena Wojtczak, która pomagała dotrzeć bohaterów publikacji i „otwierała” drzwi domów Gminy Gaworzyce. Swój udział ma też Dariusz Czaja, działacz Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, który podjął się korekty tekstu i weryfikacji treści pod kątem poprawności historycznej.