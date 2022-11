Wschowa: W terenie zabudowanym gnał 121 km/godz. Stracił prawo jazdy

Do zdarzenia doszło w ostatni weekend, gdy na drogach były dosyć trudne warunki pogodowe. Nie przeszkadzały one jednak 27-letniemu kierowcy w rozwinięciu bardzo dużej prędkości. W terenie zabudowanym, gdzie maksymalna prędkość wynosi 50 km/godz. on jechał gnając aż 121 km/godz/ Przekroczył tam prędkość o 71 km.