Wschowa w czasach pierwszomajowych pochodów. Zdjęcia z lat 50 - 80 - XX wieku

Rano obowiązkowo uczniowie w szkołach, pracownicy w zakładach pracy gromadzili się, formowali swoją część pochodu, dostawali szturmówki , transparenty, emblematy zakładów, szkół i wyruszali na trasę przemarszu. Z bocznych ulic dołączały kolejne grupy i pochód był coraz dłuższy.

Trybuna z przedstawicielami ówczesnych władz ustawiana była najczęściej na obecnej ul. Niepodległości (dawniej gen. Świerczewskiego), a czasem przed ratuszem.

Także obowiązkowy był powrót do zakładów pracy, złożyć szturmówki oraz skorzystać z poczęstunku (kiełbasa na gorąco i piwo). Była to również okazja na wręczenie dorocznych nagród pracownikom.

Młodzież także wracała do szkół czy na stadion miejski, na zawody sportowe. Na stadionie odbywały się kiermasze książek i loteria książkowa z wielkim kołem do kręcenia. Organizatorami kiermaszów i loterii byli p.Niedźwiedzińscy, prowadzący księgarnię ( fotografie ze zbiorów rodzinnych udostępniła córka S.Mamzer).

Dzień wcześniej odbywały się akademie w szkołach, w zakładach pracy oraz powiatowa akademia w Domu Kultury.

Jak było? Do dziś są ludzie, którym podobały się pochody, wspólny przemarsz.

Właśnie teraz jest okazja do rodzinnych rozmów, wspomnień i oceny tamtych lat .

Pochodów nie ma od wielu, wielu lat. Inaczej możemy spędzać Święto Pracy, w rodzinnym gronie pamiętając o panującej pandemii.