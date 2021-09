Wreszcie! Chrobry Głogów wraca na swój stadion. W sobotę mecz na Wita Stwosza

Wreszcie zakończyła się inwestycja na stadionie Chrobrego Głogów. Podgrzewana murawa już działa, a obiekt uzyskał odpowiednie odbiory. Co za tym idzie, Chrobry wreszcie będzie mógł zagrać na własnym boisku.

Pierwszy mecz już w najbliższą sobotę, 25 września, o godz. 20.30. Bilety na to spotkanie można kupić do soboty.

Pamiętajcie, że bezpośrednio przed meczem kasy stadionu będą nieczynne, warto więc kupić bilet wcześniej.

Wejściówki dla najmłodszych fanów (do 15 lat) są już od 5 zł, ulgowe za 8 złotych a bilety dla dorosłych kibiców od 15 zł.

Zobacz też: