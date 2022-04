Wracają do pracy nad społecznym ogrodem w Głogowie. Każdy może pomóc

W środowe popołudnie na placu festynowym pojawiła się grupa osób, które zajęły się sadzeniem roślin w powstałym przed dwoma laty ogrodzie społecznym. To miejsce, w którym każdy głogowianin może dla relaksu spędzić czas nad pracami ogrodowymi.

– Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy tworzeniu tego ogrodu – mówi Katarzyna Staniak, jedna z pomysłodawczyń stworzenia tego miejsca.

W tym roku w pracy pomagają również rodziny z Ukrainy, które przyjechały do Głogowa ewakuując się przed wojną. Opiekunki ogrodu zapraszają kolejne takie osoby, aby dołączyły. Jak zaznaczają, praca w ogrodzie pomaga się zrelaksować. To również okazja do spotkań towarzyskich z innymi opiekunami ogrodu.

Ogród Światła i Cienia ma swoją stronę na Facebooku. Warto ją śledzić, aby dowiedzieć się kiedy planowane będą kolejne spotkania i co wciąż jest do zrobienia w ogrodzie. Link do grupy POD TYM LINKIEM