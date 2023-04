Wpadł poszukiwany złodziej. Przed policjantami z Głogowa chował się w wersalce

Głogowscy policjanci szukali 33-latka w sprawie włamań do piwnic na terenie miasta. Dochodziło do nich między 23 a 30 marca. Mundurowi szukali sprawcy włamań do dwóch piwnic, z których zginęły m.in. dwa rowery, radioodbiornik samochodowy, kilka elementów rowerowych, komplet kluczy oraz odkurzacz piorący. Dodatkowo 33-latek przywłaszczył sobie dowód osobisty mieszkańca Głogowa.

– Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego ustalili miejsce przebywania sprawcy. Po dokonaniu penetracji mieszkania ujawnili mężczyznę, który ukrył się w wersalce. Stamtąd nie miał już szans ucieczki. Został zatrzymany, a mienie odzyskane i zwrócone właścicielom – mówi Emilia Reguła z KPP Głogów.

Dodatkowo 33-latek był poszukiwany do odbycia kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. Mężczyzna przebywa jeszcze w policyjnym areszcie, ale z niego trafi do zakładu karnego. Za nowe przestępstwa, których dopuścił się mężczyzna, grozi mu do 10 lat więzienia.