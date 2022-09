Wolne miejsca na studia w głogowskiej PWSZ. Zobacz, jakie są kierunki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa czeka na nowych studentów. Uczelnia prowadzi rekrutację do 24 września, a co ważne, nie obowiązują już limity miejsc.

Oferta studiów każdego roku się poszerza. W tym roku nowością są jednolite studia magisterskie (5-letnie) na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Należy podkreślić, że tylko te studia dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I – III szkół podstawowych.

Ponadto, w PWSZ Głogowie można podjąć studia na trzech kierunkach inżynierskich. Są to:

Automatyka i robotyka pod patronatem KGHM Polska Miedź S.A. oraz Centrum Badań Jakości,

Inżynieria i logistyka produkcji,

Metalurgia

Studia licencjackie prowadzone są na kierunkach:

Nowe Media,

Pedagogika,

Pielęgniarstwo oraz Finanse i rachunkowość,

a magisterskie uzupełniające na kierunkach: