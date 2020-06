Wójt robił pompki, urzędnicy przysiady. Pompują też strażacy. Wszystko w szczytnym celu

Od pewnego czasu na portalu Facebook możemy zobaczyć strażaków, którzy robią pompki i wrzucają nagrania do internetu. Następnie nominują kolejne ekipy. Dzięki temu akcja trafia do coraz większej liczby odbiorców. I o to chodzi, bo jej głównym celem jest zebranie pieniędzy na leczenie dzieci. Najpierw zbierano na małego Wojtusia, ale akcja była tak popularna, że pieniądze szybko trafiły na konto. Zdecydowano o jej kontynuowaniu, aby pomóc większej ilości dzieci.

LINK DO AKCJI GASZYN CHALLENGE

Zasady bardzo proste, osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto wybranego dzieciaka. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby.

Urząd gminy w Grębocicach też pompował

KGW Grębocice nominowało do udziału zostali m.in. pracownicy UG w Grębocicach wraz z wójtem Romanem Jabłońskim. Do akcji się włączyli. Wójt z zastępcą i częścią pracowników robił pompki. Pozostali pracownicy urzędu przysiady. Następnie nominowali radnych i sołtysów gminy oraz wójta Łukasza Horbatowskiego z pracownikami UG w Kotli.