Wojownicy z Legionu Głogów czekają na powrót do treningów

Podobnie jak przedstawiciele niemal wszystkich innych dyscyplin sportowych, także i w sportach walki ostatnie tygodnie przyniosły przymusową przerwę w pracy. Choć piłkarze nożni wracają już do ograniczonych treningów na boiskach, to zawodnicy Legionu Głogów wciąż czekają na to, kiedy będą mogli wejść trenować w salce.

– Kickboxking to sport kontaktowy. Można oczywiście trenować techniki samemu i to robimy, ale ile by się na sucho nie trenowało, nie równa się to wspólnej pracy. Liczymy na to, że jak najszybciej będziemy mogli wrócć na salkę i trenować w grupach – mówi nam Maciej Domińczak, szkoleniowiec Legionu Głogów.

Koronawirus jest również problematyczny ze względów finansowych.