Włamał się do psiego kojca w Grodowcu. Tam przytulił się do zwierzaka i pił z jego miski Kacper Chudzik

Seria dziwnych zgłoszeń doprowadziła policjantów z Polkowic do pokłóconej pary znajdującej się pod wpływem narkotyków. Ale tego co zastali w psim kojcu, do którego włamał się 25-letni legniczanin, się nie spodziewali.