WKU: Kwalifikacja wojskowa 2020 została zakończona

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie, które zawiesza prowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy nowych przepisów kwalifikacja została zakończona w piątek,13 marca, a wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.

Decyzję podjął szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak. Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa. Rozporządzenie przewiduje, że 13 marca zostaną zakończone działania powiatowych komisji lekarskich kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju. Natomiast osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się przed komisją wojskową w terminie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. nie mają już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność.

Według szacunków do tej pory przed komisjami lekarskimi stanęło około 35-40 proc. osób. Pozostałe osoby mają być wzywane za rok. FLESZ: Epidemia koronawirusa. Czasowa kwarantanna w całej Polsce. Wideo