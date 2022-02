Wkrótce ruszy rekrutacja do przedszkoli w Głogowie. Jak zapisać dziecko?

W czwartek, 10 lutego, rozpocznie się rekrutacja elektroniczna do przedszkoli publicznych w Głogowie na rok szkolny 2022/2023.

Jeśli dziecko ma kontynuować przebywanie w danym przedszkolu, należy złożyć odpowiednią deklarację w danej placówce. Składanie takich deklaracji rozpocznie się od 10 lutego od godz. 9:00 i potrwa do 17 lutego do godz. 15:00.

Pod koniec miesiąca zaś ruszy nowa rekrutacja do przedszkoli w Głogowie. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 25 lutego od godz. 9:00 i potrwa do 21 marca do godz. 15:00. Weryfikacja potrwa zaś do 23 marca do godz. 15:00.