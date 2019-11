Wirus ASF w powiecie głogowskim. Znamy już granice strefy skażonej. Jest zakaz wstępu do lasu

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii określa obszar strefy skażonej, na której wprowadzone zostaną odpowiednie środki zwalczające pojawienie się wirusa ASF. Wprowadzono m.in. zakaz wstępu do lasu na wyznaczonym terenie.

Przypomnijmy, że w gminie Kotla potwierdzono póki co obecność wirusa u jednego padłego dzika.

Jak przebiegają granice strefy zamkniętej?

„Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików, na terenie powiatu głogowskiego tj. od granicy administracyjnej województwa dolnośląskiego z województwem lubuskim na drodze wojewódzkiej nr 319, tą drogą w kierunku południowym do Moszowice nie obejmując tej miejscowości, dalej drogą lokalną w kierunku zachodnim do miejscowości Zabiele Stare włącznie z tą miejscowością, następnie z miejscowości Zabiele Stare w kierunku zachodnim przecinając nieczynną linię kolejową Głogów –Sława dalej poprzez wzgórze 69.8 do drogi wojewódzkiej nr 321 Głogów – Nowa Sól i dalej tą drogą poprzez miejscowość Ceber włączoną do obszaru do miejscowości Soborzynek nie obejmując tej miejscowości, następnie w linii prostej w kierunku zachodnim do miejscowości Skidniów nie obejmując tej miejscowości a następnie drogą lokalną poprzez wzgórze 69.0 do miejscowości Pękoszów wyłączonej z obszaru i dalej do drogi wojewódzkiej nr 321 Głogów –Nowa Sól i tą drogą w kierunku zachodnim do granicy województwa dolnośląskiego i lubuskiego, z tego punktu wzdłuż granicy administracyjnej województwa dolnośląskiego i lubuskiego do drogi wojewódzkiej nr 319 Głogów – Sława, z mapą stanowiącą załącznik do niniejszego rozporządzenia."