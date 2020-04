Wirtualna Majówka 2020 w Głogowie. MOK szykuje ofertę w czasie kwarantanny. Co będzie się działo?

2 maja o godz. 12 na internautów czekają „Literackie wariacje” natomiast 17 MOK udostępni online wystawę „Człowiek chroni środowisko 2016-2019”. Została ona tak sfotografowana, że udostępniona zostanie w formie wirtualnego zwiedzania 3D. O godz. 20 ponownie iluminacja świetlna teatru, tym razem w biało-czerwonych kolorach.

Majówkę zakończy 3-majowa transmisja z czytania dramatu „Konstytucja” przygotowana przez pracowników Teatru im. Andreasa Gryphiusa.

Jak zapewnia Bartłomiej Adamczak, głogowski MOK ma już przygotowaną ofertę na kolejne tygodnie. W planach są m.in. kolejne transmisje koncertów i spektakli na żywo. Ale też inne wydarzenia.

– Mam nadzieję że już niedługo będziemy mogli zaprosić na nie bezpośrednio, a nie do oglądania przez internet. Jednak póki co działamy w ten sposób. Dosyć szybko przerzuciliśmy się na działalność online, żeby zapewnić mieszkańcom Głogowa, i nie tylko, dostęp do kultury – dodaje B. Adamczak.