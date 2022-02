Wiosna 2022 w lutym? Na Dolnym Śląsku mamy teraz klimat jak we Włoszech - mówi rzecznik IMGW Grażyna Szyszka

Wiosna w lutym? Wszystko na to wskazuje, że tak, bo na połowę miesiąca temperatura na Dolnym Śląsku ma wzrosnąć nawet do 14 stopni Celsjusza. Taką prognozę przepowiedział jesienią emerytowany nauczyciel z Jaroszówki Jerzy Kucharski, a rzecznik IMGW dodaje: - Na Dolnym Śląsku mamy klimat jak we Włoszech.