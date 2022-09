Więźniowie ryli napisy w wieży zamku w Głogowie. Odkrywcy tajemnic napisali o tym książkę

Głogów to miasto, w którym relikty przeszłości można znaleźć niemal na każdym kroku. Wciąż jednak trafić można na rzeczy nieznane, lub takie - o których wie niewielu. Na ślad takiej właśnie historii sprzed wieków trafili Damian Szczepanowski i Paweł Łachowski. A na odkrywaniu tajemnic znają się jak mało kto - to członkowie Głogowskiego Ruchu Odkrywców Tajemnic. Napisali niedawno książkę o historii Wieży Głogowej głogowskiego zamku.

– Nie tyle jest ona jednak o samej historii, która jest otoczką całej publikacji, ale głównym wątkiem jest to, że we wnętrzu wieży znaleźliśmy wyryte napisy. W większości wyryli je sami więźniowie przetrzymywani w wieży. Co ciekawe najstarszy z nich sięga XVII wieku, a większa część jest w języku hebrajskim – mówi nam Damian Szczepanowski.