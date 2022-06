Wiesław Kiwacki z medalami Mistrzostw Polski. Kolejne sukcesy siłacza z Głogowa

Wiesław Kiwacki z Głogowa ma za sobą kolejny sportowy sukces. Czempion sportów siłowych wywalczył brązowy medal w kategorii open wszechwag masters podczas Mistrzostw Polski GPA/IPO

- To był mój pierwszy start w konkurencji Push & Pull od 2011 roku i jest sukces. Dzięki rekordowi życiowemu w martwym ciągu, który wynosił 205 kilogramów, do srebra zabrakło chyba 5 punktów, Może gdyby w ostatniej próbie w wyciskaniu (142,5 - dop. red.) było 2:1 dla mnie a nie dla sędziów... . Ale trudno, najważniejsze że obyło się bez urazów i w zdrowiu można myśleć o kolejnych wyzwaniach – podsumował swój występ na Mistrzostwach Polski Wiesław Kiwacki.

Głogowianin zdobył też inne medale w różnych konkurencjach, ktoś to właśnie z tego brązowego w kategorii wszechwag masters cieszy się najbardziej. Do swojej kolekcji dołączył złoto w kategorii open do 75 kg w bench press (przed rokiem zdobył tam srebro), złoto w Deadlift w kategorii Masters do 75 kg oraz złoto w push and pull w kategorii Masters do 75 kg.