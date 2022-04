Wiemy jakie foodtrucki przyjadą do Głogowa na majówkę. Co dobrego na Festiwalu Smaku? Kacper Chudzik

Przy okazji majówki do Głogowa wraca Festiwal Smaków Świata i Regionu. Sprawdziliśmy jakie pyszności będzie można spróbować w jego trakcie. W dniach od 1 do 3 maja na Bulwarze Nadodrzańskim czekać będzie na nas sporo dobrego jedzenia. Stoiska dostępne będą od godz. 12 do 21. Zobaczcie sami w galerii zdjęć jakie foodtrucki przyjadą do Głogowa.