Wielu chętnych na żłobkowe. Duże zainteresowanie dopłatami

Tak zwane żłobkowe to maksymalnie 400 złotych miesięcznie na dziecko w żłobku lub u dziennego opiekuna. Zainteresowanie takim świadczeniem jest bardzo duże.

- Dopłata nie może być jednak wyższa niż faktyczny koszt pobytu dziecka w żłobku – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – To jest dofinansowanie do pobytu, które nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka- zaznacza. W tym roku przewidywana liczba dzieci objętych wsparciem ma wynieść, co najmniej 110 tys. dzieci. Jak dotąd złożono wnioski o tzw. żłobkowe obejmujące ponad 73 tys. dzieci. To blisko 70 proc. wszystkich uprawnionych.