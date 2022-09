Wielkie bukowińskie wesele pod Głogowem. Tak się bawili górale i ich goście w Koźlicach. FOTO

W sobotę, 10 września, w parku w Koźlicach zorganizowane zostało wielkie bukowińskie wesele. Jego cel był jeden - pokazać zebranym bogatą kulturę górali czadeckich, od których pochodzi spora część mieszkańców tej wsi w gminie Gaworzyce. Do Koźlic, położonych około 15 kilometrów od Głogowa, zjechali goście z całego regionu. A to dlatego, że Zespół Górali Czadeckich „Dawidenka" oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Koźlicach zaprosili do zabawy wszystkich chętnych. Na ulicach wokół parku pojawiło się sporo samochodów na rejestracjach głogowskich, polkowickich, wschowskich a nawet zielonogórskich.