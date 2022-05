Wiedźmia Górka w Grochowicach pod Głogowem. Agroturystyczny wyjazd tutaj zbliży Was do natury

Grochowice pod Głogowem to malowniczo położona miejscowość. Otoczona lasami wieś w gminie Kotla znana jest w całej Polsce wśród fanów poezji Edmunda Stachury, który na pobycie w Grochowicach oparł akcję „Siekierezady". Z tej okazji co roku organizowane są tu Stachuriady, na które przyjeżdżają ludzie z całego kraju. Jest tu jednak także inne miejsce, które warto odwiedzić - nie tylko w czasie festiwalu. To Wiedźmia Górka.