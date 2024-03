Wiedzieliście, że żołnierz, który 18 marca 1945 wrzucił pierścień do Bałtyku mieszkał w Lubogoszczy koło Sławy? RED

W Sławie to dość znana postać. Jego imię nosi szkoła podstawowa i jedna z ulic. Franciszek Niewidziajło brał udział w walkach o Kołobrzeg służąc 7. Pułku Kołobrzeskim. I to właśnie on 18 marca 1945 roku dokonał uroczystego aktu zaślubin Polski z morzem.