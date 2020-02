Wezwali strażaków z OSP do powalonego drzewa. Na drodze leżała... gałąź

Powalone drzewo miało leżeć między Grodziszczem a Krzydłowicami. Strażacy z OSP Grębocice ruszyli, by pozbyć się zagrożenia. Na miejscu drzewa jednak nie znaleźli. Drogę blokowała... gałąź, którą bez problemu z drogi zdjąć mogła jedna osoba.

Dzisiaj, około godziny 9.00, nasz zastęp został wezwany do zdarzenia na drodze między Grodziszczem a Krzydłowicami. Po dojechaniu na miejsce zastaliśmy... no właśnie... według zgłoszenia drzewo na drodze, uniemożliwiające przejazd samochodów. W rzeczywistości... sami zobaczcie zdjęcia i oceńcie. Osoby które zgłaszają takie zdarzenia, pewnie dla zabawy, nie myślą że w tym samym czasie, gdzie indziej, ktoś naprawdę może potrzebować pomocy. Czy zgłaszający myślą, że wyjazd wozu bojowego jest za darmo? Zdecydowanie nie jest! To są ogromne koszty, pokrywane z naszych podatków. Prosimy o rozwagę przy zgłaszaniu takich zdarzeń! To żaden problem wyjść z auta i samemu usunąć gałązkę z jezdni - piszą na swoim profilu Facebookowym strażacy z OSP Grębocice.